Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a Tebrik

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İLAN ETTİ

Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala 89 puanla şampiyonluğunu duyurdu. Bu başarıyla sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde şampiyonluğu elde etmiş oldu.

CUMHURBAŞKANINDAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray’ın şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir tebrik mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum.” sözlerine yer verdi.