Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazetecilere Anlamlı İftar Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan ayı çerçevesinde düzenlediği iftar programları devam ediyor. Cumhurbaşkanı, bu akşam basın mensuplarıyla birlikte iftar yaparken, sözlerine gazetecilerin ve yazarların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başladı. Ayrıca, vefat eden Sabah Gazetesi’nin kıdemli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi’yi anarak, “Bu sabah vefat eden Sabah Gazetesi’nin kıdemli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi’nin yanı sıra; haberleri, yazıları ve ilkeli duruşları ile basınımıza değer katan ancak artık aramızda olmayan tüm gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİ ANMA

Cumhurbaşkanı, Filistin ve diğer çatışma bölgelerinde zor şartlar altında yaşamını yitiren tüm medya çalışanlarına da teşekkür ederek, “Filistin başta olmak üzere, çatışma bölgelerinde zor bir görevi icra ederken can veren tüm medya mensuplarını şükranla yad ediyorum.” şeklinde konuştu. İsrail’in Gazze’deki saldırıları sırasında hayatını kaybeden 275 gazeteciyi de anarak, onlara “kahraman gazeteciler” ifadesiyle hürmet etti.

TOPLUMUN HAFIZASI

Erdoğan, gazetecilerin toplumun hafızasını oluşturduğunu belirterek, “Değerli arkadaşlar, sizlerin de bildiği üzere gazeteciler ve yazarlar, toplumun bir anlamda hafızasını teşkil eder.” dedi. Gazeteciliğin zorluğunu ve önemini vurgulayan Erdoğan, bu mesleğin, toplumsal belleğe önemli katkılar sağladığını ve zaman zaman eleştiri, sorgulama gibi görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanı, gazetecilerin dezenformasyonla mücadeledeki rollerini de dile getirerek, “Tüm bunların yanında çağımızın baş belasına dönüşen dezenformasyonla da mücadele ediyor, haberin kaynağına iniyor.” sözleriyle, doğru ve güvenilir bilgi sağlama konusundaki hassasiyetin önemini vurguladı. Gazetecilerin, zorlu koşullarda çalışarak, toplumun güvenilir bilgilere ulaşmasını sağlamak için çaba gösterdiğini belirtti.

MEDYA KURULUŞLARINA GÖREV

Erdoğan, medya kuruluşlarının daha fazla inisiyatif alması gerektiğini vurgulayarak, “Bu mücadelenin başarıyla yürütülmesi noktasında sizlere de önemli görevler düşüyor.” dedi. Seçilen kelimelerin ve yazıların, topluma doğru bilgi sunma açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, medya organlarının daha aktif rol oynamasını beklediğini ifade etti.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

Cumhurbaşkanı, dünyanın dikkatini çekmek gereken olayların yaşandığını belirterek, “Bakınız şu an bölgemizde İsrail’in koçbaşlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşanıyor.” diyerek bir çağrıda bulundu. İsrail’in gerekçesiz olarak Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasını kınayarak, bu saldırıların sadece güvenlik amacını taşımadığını ifade etti.

GELECEK İÇİN STRATEJİ

Erdoğan, bu bağlamda, Türkiye’nin uluslararası alanda söz sahibi olması gerektiğini söylerken, “Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke, bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir.” diyerek, medyanın bu gerçeklerin dünya kamuoyuna duyurulmasında kritik bir rol üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.