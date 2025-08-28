Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir etkinlikte bir araya geldi. Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni’ne katılan Erdoğan, burada ASELSAN’ın yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe’ye entegre edeceği yeni ürünü duyurdu.

MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programının ikinci kısmında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu’na gitti. Burada yapılan Mezuniyet Töreni’nde öğrencilere, ailelerine ve katılımcılara seslendi. Filistin’e yönelik İsrail saldırılarına yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın konuşmasından önemli satırlar şu şekildeydi: “Tüm mezunlarımızı tebrik ederim.”

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Erdoğan, “Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın her bir mensubuna selamlarımı gönderiyorum. Milletimizin huzuru için çalışan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.” diyerek zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan genç mezunları kutladı. Öte yandan, Gazze’de yaşanan zulümlerin tüm insanları etkilediğini belirten Erdoğan, “Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı daha nice zafer, destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü Türkiye bırakacağız.” ifadesini kullandı.

ZULMÜN HESABI SORULACAK

Cumhurbaşkanı, Siyonist cinayetlere karşı duruş sergileyerek, “Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır.” dedi. “Karşımdaki şu tablo yarınlarımız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir.” diyerek, mezunların önemine vurgu yaptı.

TARİHİN DERİNLİĞİNE ATIF

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmişine atıfta bulunarak, “Biz Anadolu’ya da tarih sahnesine de dün gelmedik.” şeklinde konuştu. Tarihin her aşamasına sahip çıktıklarını söyleyen Erdoğan, köklere ve geleneklere olan bağlılıklarını dile getirdi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı, “Bugün ailelerinizin gururu, hocalarınızın sevinci, milletin umudusunuz.” diyerek genç mezunlara seslendi. “Sokak çeteleriyle, suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi hukuk çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz.” şeklinde bir mesaj vererek, devletin iradesine dikkat çekti.