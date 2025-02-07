Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na Eleştiri

AK PARTİ’DE KONGRE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

AK Parti, kongre süreci çerçevesinde İstanbul’da önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Zeytinburnu’ndaki Basketbol Gelişim Merkezi’nde toplanan partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir heyecanla karşıladı. Erdoğan, kongrede konuşmalar yaparak hem iç ve dış gündeme dair mesajlar verdi, hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na eleştiriler yöneltti.

İMAMOĞLU’NA SERT ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem.” diyerek İmamoğlu’nu hedef aldı. Ayrıca İmamoğlu’nun billboardlarda öne sürdüğü 23 yılda yapılan konutlarla ilgili iddialarını sorguladı ve “Sen bunları delillendir, ispat et.” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR İSTANBUL VE TÜRKİYE İNŞA EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İstanbul Teşkilatı’nda bayrak değişimi yaşandığını vurgulayarak, dört yıldır İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren Osman Nuri Kabaktepe’ye teşekkür etti. Yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e de başarılar dileyen Erdoğan, “2028’den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

AK PARTİ BİR ERDEMLİLER HAREKETİDİR

Erdoğan, AK Parti’ye duyulan bağlılığı şu sözlerle dile getirdi: “AK Parti bir erdemliler hareketidir. Bu kutlu hareketin her bir mensubu, partimiz ve ülkemiz için ter döken, adını tarihe yazdırmış olan kardeşimizdir.”

KUTLU BİR DAVANIN NEFERLERİYİZ

Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin sadece bir siyasi parti olmadığını, köklerinin geçmişte, hedeflerinin ise gelecekte olduğunu belirterek, “Bu davanın bir mensubu olmak her zaman şeref duydum.” dedi.

HİZMET ÜRETMEDE DURMAK YOK

Erdoğan, “Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanların oyunlarına gelmeyecek ve fitne tüccarlarına bu fırsatı vermeyeceğiz.” diyerek, hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

BÜYÜK BİR AFETİ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL

Cumhurbaşkanı, depremin acılarının hala taze olduğunu belirterek, “Rabbim, kederli ailelerimize sabrı cemil ihsan eylesin.” ifade etti. Ayrıca, deprem bölgesine yaptıkları ziyaretlerden bahsetti.

KONUT İNŞAATINA DEVAM EDİYORUZ

Son iki yılda 2,6 trilyon lira kaynak kullanarak, 201 bin 580 konut ve iş yerinin kurasını çektiklerini açıklayan Erdoğan, kalan 252 bin konutun da hızlıca tamamlanacağını belirtti.

DEPRESİZE SÖZLERİM VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi geriye dönüp bakınca hiç mi kendinizden utanmıyorsunuz?” şeklinde eleştirilerde bulundu ve muhalefetin yaptığı vaatleri hatırlatarak, bu sözlerin arkasında durmadıklarını vurguladı.

ÇÖKÜŞ DÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, muhalefet partilerinin yönettiği belediyelerdeki durumu değerlendirerek, “Trafikten toplu ulaşıma, temel hizmetlerden çevreye kadar büyükşehirlerimiz zor durumda.” dedi.

İSTANBUL’A YATIRIM

Son 22 yılda İstanbul’a 3 trilyon 850 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını açıklayan Erdoğan, gelecekte yapılacak projelerden de bahsetti.

PROJELERİMİZ SÜRECEK

Sağlık, ulaşım ve çevre alanında gerçekleştirilen projeleri detaylandıran Erdoğan, İstanbul’daki 911 bağımsız birimin dönüşümünün tamamlandığını belirtti.

ŞEHİR HASTANELERİ VE METRO YATIRIMLARI

Yeni hastane projeleri ve metro hattı gelişmelerine dikkat çeken Erdoğan, hedeflerinin büyük olduğunu ifade etti.

KONGRELERİMİZDE DAYANIŞMAYI YÜCELTTİK

Son olarak, partinin kongreleri vasıtasıyla birlik ve dayanışmayı güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, katılımcılara teşekkür etti.