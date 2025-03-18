Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e Sert Eleştiri

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi’nde İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara değinen Erdoğan, bu şiddetin sorumlularının hesap vereceğini dile getirdi. “Dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir” şeklinde uyarıda bulundu.

İSRAİL’İN VAHŞİ SALDIRILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist rejimin Gazze’ye düzenlediği saldırılar sırasında en az üç yüz otuz masumun hayatını kaybettiğini belirtti. “Bir sahur vaktinde bu siyonist rejim maalesef soykırım yaparak katletmiştir.” ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye’nin bu duruma karşı sessiz kalmayacağını vurguladı.

Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutladığını ifade etti. “Camları ve kanlarıyla hafızalara kazınan direniş kıyamıyla, Çanakkale’de destan yazan şehitlerimizi anıyorum” dedi. Türk tarihinde şehitlerin anısına sahip çıkmanın önemini vurgulayan Erdoğan, bu başarıların gelecekte de devam edeceğini belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı, terörsüz bir Türkiye hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, “Huzur, kardeşlik ve muhabbetin bu topraklarda hakim kılınması için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. Bu noktada Türkiye’nin düşmanlarına karşı duracağını ifade etti.

SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞMALARI

Erdoğan, Türkiye’nin gelişmiş bir savunma sanayi kapasitesine sahip olduğunu belirterek, “Son 10 yıl içinde 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik” dedi. Yerlilik oranlarını artırarak savunma sanayinde büyük ilerleme kaydettiklerini ve gelecekte daha büyük hedefler koyduklarını söyledi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NE VURGU

Cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her zaman yanlarında olacaklarını ve ordunun zedelenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. “Disiplin, vakar ve iman kahraman ordumuzun en önemli özellikleridir” diyerek, askerlik mesleğinin temel prensiplerine bağlılığın önemini ortaya koydu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünü bir kez daha kutladı ve tüm askerlerin korunması için dua etti.