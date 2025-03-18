Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e Sert Eleştiri

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri için bir iftar programı gerçekleştirildi. Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli mesajlar verdi. Özellikle, İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin olarak şunları belirtti: “Dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir.” Erdoğan, bir asır önce olduğu gibi, Türkiye’nin karşısında istilacı niyetlerle hareket edenler olduğunu vurguladı. “Siyonist rejim dün gece Gazze’ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından, canından ve gözyaşından beslenen bir terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi. Üç yüz otuz bin masumu düşünmenin zor olduğunu belirtti ve “Çoğu çocuk ve kadın… Dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir” ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE ZAFERİNİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi ve “Sizlerin vasıtasıyla ülkemizde ve sınırlarımız ötesinde fedakarca görev yapan tüm askerlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum” dedi. Bu arada, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutlayarak, “Çanakkale Deniz Zaferimizin 110. yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK

“Rabbim şehit ve gazilerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmayı bizlere de nasip eylesin” diyen Erdoğan, Çanakkale’de destan yazan şehitleri ve komutanları anarak, “Aziz vatanı düşman çizmelerine çiğnetmeyen tüm kahramanlarımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum” dedi. Çanakkale Zaferi’nin, Balkan harbinden yorgun düşmüş bir milletin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. “Bizim gayemiz huzurdur, kardeşliktir, muhabbettir” diyen Erdoğan, huzurun bu topraklarda kalıcı olmasını hedeflediklerini söyledi. “Arz-ı mevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına, istikrarsızlığa ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız” dedi.

SAVUNMA SANAYİ HIZLANIYOR

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin savunma sanayiindeki başarılarına dikkat çekerek, “Son dönemde yaptığımız yüksek teknoloji hamlesiyle yerlilik oranını yüzde seksen seviyesine yükselttik” ifadelerini kullandı. Türk ordusunun güçlü caydırıcılık kapasitesinin, Türkiye’nin gücünü artırdığını söyledi. “Son 10 yıl içinde 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik” diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savunma sanayindeki yerini vurguladı.

ORDUMUZA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yüksek disiplin ve kararlılıkla hareket ettiğini dile getiren Erdoğan, ordunun ihtiyaç duyduğu her yerde dostlarının yanında olmayı sürdüreceklerini yineledi. “Kimden gelirse gelsin, ordumuzun yıpratılmasına izin vermeyiz” dedi.

ORDUMUZUN DEĞERLERİ

Erdoğan, disiplin, vakar ve iman gibi değerlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli özellikleri olduğunu ve bu özelliklerin her koşulda korunacağına inandığını belirtti. “Siz değerli harbiyelilerin de bu değerlerden asla sapmayacağına inanıyorum” diyerek sözlerine son verdi. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünü tekrar kutladı ve tüm askerleri rahmetle andı.