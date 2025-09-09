Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e sert kınama

SOYKIRIM SUÇU DEVAM EDİYOR

Gazze’de soykırım uygulayan İsrail, saldırılarına aralıksız devam ediyor. Son olarak Katar’ın başkenti Doha’yı hedef alarak, burada müzakere için bulunan Hamas yetkililerine yönelik bir suikast girişiminde bulunduğunu açıkladı. Bu gelişme sonrasında Katar, arabuluculuk görevinden çekildi.

ERDOĞAN’DAN KINAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu duruma yönelik bir kınama mesajı yayımladı. Erdoğan, “İsrail’in saldırısını lanetliyorum” ifadesini kullanarak Türkiye’nin Filistin halkının ve Katar’ın yanında olduğunu vurguladı. Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti: “İsrail’in bugün Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükûmetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar’ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Türkiye, tüm imkânlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti’nin yanındadır.”

TÜRKİYE’İN DURUŞU NET

Erdoğan, terörizmi bir devlet politikası haline getirenlerin asla hedeflerine ulaşamayacağını belirtti. Ayrıca, İsrail’in bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan eylemlerine karşı dirayetli ve kararlı bir duruş sergileneceğini, barış ile uluslararası hukukun ve Filistin halkının özgürlüğünün savunulmaya devam edeceğini ifade etti.