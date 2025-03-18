Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e Tepki

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi’nde gerçekleşen saldırılar üzerine yapılan değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir” dedi. Siyonist rejimin Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çeken Erdoğan, “Bu siyonist rejim maalesef soykırım yaparak katletmiştir. Çoğu çocuk ve kadın” şeklinde konuştu.

Çanakkale Zaferi’nin anlamına vurgu yaptığı konuşmasında 110. yıl dönümünü kutlarken, “Ramazan Ayı’nın hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemizde ve sınırlarımız ötesinde görev yapan tüm askerlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Şehit ve gazilerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmayı bizlere de nasip eylesin” diyerek şehitleri anmayı da ihmal etmedi.

Çanakkale zaferinin, işgalci güçler karşısında dirilişin müjdecisi olduğunu belirten Erdoğan, “Milletimizin hücrelerine işleyen şehadet bilinci, İstiklal Harbinde parlamıştır. Merhameti ve mücadelesiyle de örnek bir ecdadın ahbabı olmaktan iftihar ediyoruz” şeklinde ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin güvenliği için mücadelelerinin devam edeceğini ve ülkeye yöneltilen planları terk edeceğini vurguladı.

Hedeflerinin terörsüz Türkiye olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, “Emin adımlarla ilerliyoruz. Derdimiz huzurdur, kardeşliktir” dedi. Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerlemeleri hakkında bilgi veren Erdoğan, “Son on yıl içinde 185 ülkeye 230 çeşit savunma sanayi ürünü ihraç ettik” diyerek yerli üretimin önemine dikkat çekti.

Kahraman ordunun her yerde barışa katkı sunduğunu belirten Erdoğan, “Ordumuzu güçlendirmek, caydırıcılığı artırmak, imkan ve kabiliyetlerine yenilerini eklemek önceliğimiz olacaktır” ifadelerini kullandı. Komuta kademesine sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, “Bu tür rahatsızlıklar karşısında ordumuzun yanındayız” dedi. Son olarak, disiplini ve cesaretiyle bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Bu değerlerden asla sapmayacağınıza inanıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.