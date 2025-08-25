Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt Mesajı

ERDOĞAN’DAN MALAZGİRT ZAFERİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın önderliğinde kazanılan bu zaferin, Türk milletinin kaderini belirleyen ve tarihin akışını değiştiren büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Bu başarıyla Türk milletinin, Anadolu topraklarını sonsuza dek yurt edinme iradesini gösterdiğini ve bin yıllık derin geçmişinin temeli atıldığını belirtti.

ZAFERİN ANLAMINI VURGULADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu’ya taşındığı bir başlangıçtır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir.” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI’NA VURGU

Erdoğan, “Anadolu’nun kapılarını açan bu büyük zaferden ilham alarak bizler, Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü adımlarla yürümek, birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza etmek ve milletimizi çağın gereklerine uygun şekilde daha da ileriye taşımakla mükellefiz.” diyerek, Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadını rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Ayrıca, aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü en içten duygularıyla kutladığını ifade etti.