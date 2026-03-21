Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Mesajında şu ifadelere yer verdi: “Aziz milletim, Çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da ilk defa bizlerin himayesinde gerçekleştirilen Nevruz Anma Günü etkinliğini bu yıl Gaziantep’te yapıyoruz. Önellikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Tabiatın yeniden dirilişini simgeleyen nevruzun ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”

NEVRUZUN BİRLİK MESAJI

Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen nevruzun, ülkemizin yanı sıra komşu ülkelerimizle yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. 81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir tarafında aynı duygularla nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Bu duygu birliğini daha da güçlendirmek amacıyla nevruzu herkes için ortak bir gün haline getirmeyi hedefliyoruz.

BİR ARADA OLMA HEDEFİ

2026 yılında mevcut ivmeyi hızlandıracak olan aile meclisimizin 13. zirvesine inşallah Türkiye’de ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan’dan Kazakistan’a, Kırgızistan’dan Özbekistan’a, Türkmenistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan’a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı yürekten kutluyoruz. Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla mücadele eden İranlı kardeşlerimizin de Nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.

BARISH ÜMİDİ

Nevruzun getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum.