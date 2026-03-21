Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Nevruz Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı vesilesiyle bir video mesaj yayımladı. Mesajında, “Aziz milletim, çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilen Nevruz Anma Günü etkinliğinin bu sene Gaziantep’te düzenleneceğini belirten Erdoğan, gönül ve kültür coğrafyasındaki tüm kardeşlerinin Nevruz’unu canı gönülden tebrik etti. Tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan Nevruz’un ülkeye, kadim coğrafyaya ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi için dua etti.

NEVRUZUN SEMBOLİZİ YENİ BAŞLANGIÇLARIN HABERCİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen Nevruz’un ülkemizin yanı sıra komşularla yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. 81 vilayetle Türk dünyasının dört bir yanındaki insanların aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplandığını vurguladı. Ayrıca, bu duygudaşlığı daha güçlü bir hale getirmek amacıyla Nevruz’u ortak bir gün haline getirdiklerini belirtti.

BARIŞ İÇİN ÜMİT VERİYOR

Erdoğan, 2026 yılında mevcut ivmeyi hızlandıracak olan aile meclisi 13. zirvesine Türkiye’de ev sahipliği yapacaklarını açıkladı. Bu vesileyle, Azerbaycan’dan Kazakistan’a, Kırgızistan’dan Özbekistan’a, Türkmenistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan’a kadar tüm dost ve kardeşlerin Nevruz Bayramı’nı kutlayarak, Suriye, Irak ve savaşın getirdiği zorluklarla mücadele eden İranlıların da bu anlamlı gününü kutladı. Son olarak, Nevruz’un getirdiği bahar ikliminin gönüllere umut, toplumlara huzur ve dünyaya barış getirmesini temenni ettiğini belirtti.