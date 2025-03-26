Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Yanıt

AÇIKLAMALARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair önemli noktalara değindi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından seçmenini sokağa döken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Batı medyasına yaptığı şikayetlere de dikkat çeken Erdoğan, “Ana muhalefetin başındaki zat tüm medya gruplarını Batı’ya şikayet ediyor. Bu gençleri sokağa dökmek, sana hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir” şeklinde ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı, CHP’nin boykot çağrılarına karşı da sert bir tavır sergiledi.

KAYBİYETLERİN VE SORUMSUZ DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI

Boykot çağrılarıyla iş dünyasında huzursuzluk yaratan ve işçinin ekmeğiyle oynayan siyasetçilere prim vermeyeceklerini belirten Erdoğan, “Soros’un çağrısıyla batanlar, bugün de medya kuruluşlarını tehdit edenler, ülkesini yurt dışına şikayet edenler de şunu iyi bilin, kaybedecekler” dedi. Bu sözlerle, muhalefetin medya ile ilişkilerine dikkat çekti. Ayrıca, geçmişteki deneyimlere atıfta bulunarak, “28 Şubat’ta sermayeyi renklere ayıranlar nasıl kaybetmişse, bugün de benzer sonuçlarla karşılaşacaklar” diye vurguladı.

İNGİLİZ MEDYASINA YORUMLAR

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından klasiktik bir hukuki süreç başlamışken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel İngiliz BBC kanalına mülakat vermişti. Özel, açıklamasında “Terk edilmiş hissediyoruz” ifadesini kullanarak, İngiltere’nin Türkiye’deki siyasi duruma sessizlik etmesini eleştirdi. Özel, “İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanı’nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor” şeklinde konuştu.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI VE İFTAR PROGRAMI

İftar programında Erdoğan, Türkiye’den ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilediği ifadeler kullandı. Ayrıca, “Önümüzdeki Pazar günü müşerref olacağımız Ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun” diye ekledi. Bu vesileyle sosyal dayanışma ve birlikteliğin önemine dikkat çekti.

EMEK VE HELAL KAZANÇ VURGUSU

Erdoğan, “Emek, alın teri ve helal kazanç bizim inanç ve kültür değerlerimizin merkezinde yer alıyor” ifadesini kullanarak, sosyal adaletin önemini vurguladı. Çalışma hayatında haksızlığa karşı çıkma ve hakkaniyet sağlama konusunda ısrarcı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, tarih boyunca bu değerlerin köşe taşı olduğunu dile getirdi.

1 MAYIS TATİLİ VE ÇALIŞAN HAKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs’ı resmi tatil ilan ettiklerini belirtti. İşçi haklarının korunmasına yönelik çeşitli adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi. Kamu çalışanlarının maaş haklarını koruma ve iyileştirme konusunda sürekli çaba sarf ettiklerini bildirdi.

KAMU GÖREVLİLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Erdoğan, kamu çalışanlarının sorunlarını yapıcı bir anlayışla çözüme ulaştıracaklarını ifade etti. 2025 Ocak itibariyle memur maaşlarına %11,54 oranında zam yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı, “En düşük memur maaşını 2025’te 43.726 liraya yükseltmiş olacağız” ifadesini kullandı.

İLERİDE DE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı, çalışanların haklarını ve sosyal güvenliğini arttırmaya yönelik politikaların süreceğini belirtti. İş sağlığı, istihdam politikaları ve sendikal hakların güçlendirilmesine yönelik adımlar atılmaya devam edileceğini belirtti. Emekçilerle birlikte daha refah bir gelecek için çabalayacaklarını söyledi.