Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı’na Dair Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı video mesajında, halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı. 11 ayın sultanı olan Ramazan’a veda edilerek gerçekleştirilen bayramda, huzur, bereket ve saadet dileklerinde bulunarak, bayramın ülke, millet, İslam âlemi ve tüm insanlık için iyilik ve güzellikler getirmesini istedi. “Sağlık ve afiyet içinde ihya edecek bir bayrama daha eriştiren Cenabıallah’a hamdediyorum” ifadesinde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin gönül coğrafyasında açılan yaraların hala kanamaya devam ettiğini vurguladı.

GAZZE’DEKİ SIKINTILAR DEVAM EDİYOR

Erdoğan, “Gazze’deki kardeşlerimiz, ateşkes kurallarını ihlal eden ve insani yardım girişlerini engelleyen İsrail’in saldırıları altında Ramazan Bayramı’nı idrak etmeye çalışıyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin’in farklı bölgelerinde ve Lübnan’ın güneyinde işgal ve yıkım politikası tüm şiddetiyle sürüyor” diye konuştu. Aynı zamanda, İsrail’in tahrikleriyle İran’a başlatılan saldırılar ve İran’ın üçüncü ülkelere yönelik füze ve drone misillemelerinin bölgedeki gerilimi artırdığını belirtti.

HAVADAN OLUŞAN TEHDİTLERE KARŞI SAĞLAM TUTUM

Cumhurbaşkanı, “Bu tedirgin edici manzara karşısında 86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle, temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz. Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken, milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞMADA KRİTİK ADIMLAR

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinde birçok kritik eşiği başarıyla aşmayı başardıklarını belirtti. Suriye’nin kuzeyindeki sorunların uzlaşıyla çözülmesi neticesinde güvenlik endişelerinin hafiflediğini, ülkenin toprak bütünlüğünün korunduğunu ve ağır bir yükten kurtulduklarını ifade etti. Yürütülen sürecin yasal boyutunun, Gazi Meclis altında sağduyu ile gerçekleştirileceğini ümit ettiğini ekledi.

DEPREMZEDELER İÇİN KONUT YATIRIMLARI

Erdoğan, depremzedelere verdikleri söz doğrultusunda, 27 Aralık 2025 itibarıyla 455 bin 327 bağımsız bölümün tamamlandığını belirtti. Geçtiğimiz yıl ekonominin %3,6 oranında büyüdüğünü ve Türkiye’nin 2025’te OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu vurguladı.

İSTİKRARLI BİR GELECEK İÇİN ÇABALAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı, “Türkiye, Allah’ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir. Tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde hedeflerine doğru adım adım ilerlemektedir” diyerek, iktidar ve ittifak olarak ülkenin önünün kesilmesine müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Son olarak, bayram tatilinde seyahate çıkacak vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ederek, “Bayramınız mübarek olsun” dedi.