Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a Tebrik Görüşmesi

GÖRÜŞME DETAYLARI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.” Bu görüşme, iki lider arasında önemli bir iletişim kanalı oluşturuyor.

TEBRİK MESAJI

Açıklamada belirtilene göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.” Bu tür tebrik mesajları, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi açısından gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.