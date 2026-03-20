Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yolculuk Yapacaklara Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, “Ramazan Bayramı’nda yollara çıkacak tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini, bayram sevincimize gölge düşürecek hatalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum. Seyahat eden tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum” sözlerine yer verdi.

TRAFİK KURALLARINA RİAYET VURGUSU

Erdoğan, bayram tatili döneminde yolculuk yapacak vatandaşların trafik kurallarına uyum göstermesinin önemine dikkat çekti. Tüm sürücülerin trafik güvenliğine yönelik özen göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, bayram sevinçlerinin olumsuzluklarla gölgelenmemesi adına dikkatli olmalarını istedi.

HAYIRLI YOLCULUK DİLEKLERİ

Cumhurbaşkanı, yolculuğa çıkacak olan bütün kardeşlerine, “hayırlı yolculuklar” temennisinde bulundu. Bayram döneminin huzur ve mutlulukla geçmesi için gerekli önlemlerin alınmasının altını çizerek, vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak için duyarlılık göstermeleri gerektiğini belirtti.

