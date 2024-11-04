“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zeynep Sönmez’e Tebrik”

BAŞARIYLA DÖNEN MİLLİ TENİŞÇİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan millî tenisçimiz Zeynep Sönmez’i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum.” diyerek sporcunun başarısını kutladı.

KARİYERİNDE YENİ BİR DÖNEM

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika’nın Merida kentinde yapılan WTA 250 turnuvasında, finalde Amerikalı rakibi Ann Li’yi 6-2, 6-1 gibi net bir skorla yenerek kariyerinde ilk WTA 250 şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu başarı, spor dünyasında dikkat çekti ve Türkiye’nin tenis sahnesinde daha fazla öne çıkmasına katkıda bulundu.

CUMHURBAŞKANI’NDAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleyici açıklaması, Zeynep Sönmez’in elde ettiği başarıyı pekiştirirken, aynı zamanda Türk sporunun uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlıyor. Sporun önemine ve genç yeteneklerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.