Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı

ERDOĞAN’DAN DÜNYA İNSANİ YARDIM GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla El Pais Gazetesi’nde bir yazı kaleme aldı. Yazısında “Daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.” ifadesine yer veren Erdoğan, barış, güvenlik ve ortak refahın yalnızca halklar arasında saygıya, adalete ve samimiyete dayanan bir iş birliği anlayışıyla sağlanabileceğini belirtti. Erdoğan, “Türkiye ile İspanya, Akdeniz’in iki ucunda yer alan iki kadim dost, iki güçlü medeniyetin mensubu olarak aynı ideallere omuz vermektedir.” dedi. Ayrıca, Türkiye ile İspanya arasında mevcut ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik, ticaret, enerji ve savunma alanlarında da önemli bir ilerleme kaydedildiğine h vurgu yaptı.

İSPANYA İLE STRATEJİK İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ivmenin Avrupa-Akdeniz istikrarı açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. İspanya’nın Türkiye’nin NATO’daki en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu dile getiren Erdoğan, Adana’da konuşlandırılmış Patriot Hava Savunma Sistemi’nin bunun en güçlü göstergesi olduğunu belirtti.

AĞIR İMTİHAN VE İNSANLIK İHTİYAÇLARI

Erdoğan, “Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri insanlık tarihinin en ağır imtihanı ile karşı karşıya bırakmaktadır.” diyerek Dünya İnsani Yardım Günü’nde, 300 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlardan yoksun olduğunu vurguladı. Bu durumun insanlığın vicdanını sarsarak tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir gerçeklik olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin köklü insani yardım geleneği ile her coğrafyaya yardım ulaştırdığını belirtti.

GAZZE’DEKİ DURUM VE TÜRKİYE’NİN YARDIM FAALİYETLERİ

Erdoğan, İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı kuşatma konusunda “Aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır.” sözlerini kullandı. Ayrıca, bugüne kadar Gazze’ye 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdıklarını ve Filistin Halkı’nın özgürlüğü için tüm imkânlarıyla sahada olacaklarını ifade etti. Dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel krizlerin insani yardım faaliyetlerini zorlaştırmasına rağmen, Türkiye’nin bu yardımlardan asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

ADALET, EMPATİ VE İNSANLIK BİLİNCİ

Cumhurbaşkanı, insani yardımın engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüce diplomasi biçimi olduğunu söyledi. Türkiye ve İspanya’nın, Akdeniz’in iki yakasında evrensel değerlere gönülden bağlı müttefikler olduğunu belirten Erdoğan, NATO çatısı altında yürütülen afet tatbikatları ve düzensiz göçmenlere yapılan yardımlarla, bu kardeşliğin somut delilleri sunulduğunu vurguladı. Dayanışma ruhunun, iki halkı coğrafyanın ötesinde güçlü bir gönül birliğine taşıdığına dikkat çekti. Son olarak, bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek insan ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya inşa edeceklerine inanarak, toplumların bu yönde birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.