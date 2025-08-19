Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı

DÜNYA İNSANİ YARDIM GÜNÜ’NDE KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle El Pais Gazetesi’nde bir makale yazdı. Bu makalede, “Daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.” şeklinde bir ifade kullandı. Barış, güvenlik ve ortak refahın yalnızca halklar arasında saygı, adalet ve samimiyete dayalı bir iş birliği anlayışıyla sağlanabileceğini aktaran Erdoğan, “Türkiye ile İspanya, Akdeniz’in iki ucunda yer alan iki kadim dost, iki güçlü medeniyetin mensubu olarak aynı ideallere omuz vermektedir.” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

TÜRKİYE-İSPANYA İLİŞKİLERİ

Bugün Türkiye ile İspanya arasında ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik, ticaret, enerji ve savunma alanlarında da önemli bir ivme yakalandığını belirten Erdoğan, “İspanya ile yakaladığımız ivme, Avrupa-Akdeniz istikrarı açısından stratejik önem taşımaktadır.” ifadelerini paylaştı. Erdoğan, İspanya’nın Türkiye’nin NATO’daki en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu vurgulayarak, Adana’da bulunan Patriot Hava Savunma Sistemi’nin önemli bir gösterim olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim değişikliklerinin insanlık tarihinin en ağır imtihanlarıyla karşı karşıya bıraktığını ifade etti. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü’nde en acı gerçeğin 300 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun kalması olduğuna dikkat çekti. “Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir.” şeklinde ekledi. Türkiye’nin tarihten gelen insani yardım geleneğiyle her coğrafyaya yardım eli uzattığının altını çizen Erdoğan, “Türkiye; Gazze, Suriye ve Lübnan gibi yakın coğrafyamızın yanı sıra Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a ve Latin Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada insani yardım faaliyetlerini uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm halinde fedakârca yürütmektedir.” dedi.

GAZZE’DEKİ DURUMUN ANALİZİ

İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı kuşatmayı eleştiren Erdoğan, “Aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır. 7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybetmesi ve 2 milyondan fazla insanın temel insani ihtiyaçlardan yoksun biçimde evsiz kalması tarihe kara bir leke olarak geçmiştir.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını, UNRWA’ya sağladığı destekle 40 milyon doların üzerinde insani bir seferberlik gerçekleştirdiğini aktararak, “Filistin halkının özgür, onurlu ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz” dedi.

İNSANİ YARDIMIN ÖNEMİ

İnsani yardımın, engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüksek diplomasi biçimi olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye ve İspanya’nın, dünyanın en eski medeniyet havzalarından biri olan Akdeniz’in iki yanında birbirine bağlı dostlar olduğunu vurguladı. NATO bünyesinde yürütülen afet tatbikatları, düzensiz göçmenlere yapılan insani yardımlar ve zor zamanlarda birbirlerine verilen destek, bu kardeşliği gösteriyor. Erdoğan, dayanışma ruhunun iki halkı güçlü bir gönül birliğine taşıdığını ifade ederek, “İşte, bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.” dedi.