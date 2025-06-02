Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük dileğim, Putin ve Zelensky’yi bir araya getirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna görüşmesine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. görüşmenin daha yapıcı geçtiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDA ÖNEMLİ GÜNDEM

“Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelensky ve heyetini Ankara’da misafir ettim. Rusya-Ukrayna savaşının adil barışla sona erdirilmesine yönelik ilkeli politikamızı bu vesileyle tekrar teyit ettik. Bugün İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri Hakan Bey’in önderliğinde bir araya geldiler. Gerçekten çok muhteşem bir buluşma oldu. Özellikle önceden 1000’er esir değişimi yapılmışken, bu defa bu sayı 1000’in üzerine çıktı. Bu esir değişimlerinin yanı sıra, Rusya ve Ukrayna tarafında bazı cesetlerin de karşılıklı olarak iade edilmesi söz konusu oldu. Bu rakamlar oldukça büyük. Dışişleri Bakanım ve medya, İstanbul’da yapılan basın açıklamasıyla bu rakamları dünya kamuoyuna duyuracak.”

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim en büyük arzum, gerek Sayın Putin’i, gerek Sayın Zelensky’yi, İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta, Sayın Trump’la buluşabilirsem, ben de bu toplantıda yer almayı isterim. Böylece İstanbul’u bir merkez haline getirmenin girişimlerini de son buluşmadan sonra atacağız.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ GÜNDEMLERİ ELE ALDIK

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan konular ise şöyle oldu: “Kabinemizin 41. toplantısını tamamladık. Türkiye’nin gündemindeki kritik meseleleri kapsamlı şekilde ele aldık. 14 ve 28 Mayıs seçimleri, ülkemiz için bir dönüm noktası oldu. Yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı görevine yeniden layık görülen vatandaşlarımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum.” Ayrıca, Cumhurbaşkanı, içeride ve dışarıda önemli toplantılar yaptıklarını vurguladı.

ÇÖZÜMSÜZ SORUN YOK

“Türkiye terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kuvvete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir. Terörsüz Türkiye bunun temeli olacaktır. Ne kadar çetrefil olursa olsun, Türkiye’nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Meselelerimizi konuşmamızın en sağlam zemini şüphesiz siyasettir.” dedi Erdoğan.

AİLE YILI VE GELECEK POLİTİKALAR

Cumhurbaşkanı ayrıca, “2025 senesini ülkemizde Aile Yılı olarak ilan ettik. Farklı etkinlikler, programlar, projelerle Aile Yılı’nı anlamına ve önemine uygun şekilde anlamaya çalışacağız. Önümüzdeki 10 yıl, aileyi öncelikle hedef alan politikaları hayata geçireceğiz.” dedi.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı, Suriye’deki istikrarın tüm bölgeye olumlu katkı sağlayacağını belirtti. “Suriye istikrara kavuştukça inanıyoruz ki komşuları ve bölgedeki tüm ülkeler kazançlı çıkacaktır.” diye ekledi.

DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKILACAK

27 Mayıs darbesinin 65. yıldönümünde demokrasiyi koruma kararlılıklarını yineleyen Erdoğan, “Şehit Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha yâd ediyoruz.” ifadesini kullandı.

İHRACATTA REKOR KIRILDI

Cumhurbaşkanı, ihracat başarısına dikkat çekerek, “2025 yılı Mayıs ayında ihracatımız 24,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin Mayıs ayı ihracat rekorunu kırdık.” dedi.

EMEKLİLER İÇİN BAYRAM MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı, emeklilerin 4 bin lira olan bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağını belirterek, bunun toplamda 57,4 milyar lira olacağını kaydetti.