Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerginliğe dikkat çekti

ERDOĞAN’DAN İSRAİL-İRAN SAVAŞINA İLİŞKİN UYARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasında süregelen savaşta geri dönülmez noktaya doğru gidildiği uyarısında bulundu. İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nda konuşan Erdoğan, Gazze’de sivilleri hedef alan İsrail’in soykırımın birinci sorumlu olduğunu dile getirdi. Katliamlara sessiz kalanların da bu suçlara ortak olduğunu belirten Erdoğan, “Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural, ahlak ve sınır tanımadan aylardır işledikleri zulümler sebebiyle Hitler gibi çağımızın zalimlerinin yanına utançla yazdırmışlardır.” ifadesini kullandı.

SÜREÇTEN KURTULMAK İÇİN TEDBİR ALINMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasında devam eden sekiz günlük savaşa dair uyarıda bulundu. Erdoğan, “Daha fazla sivil kayıplar olmadan, Avrupa ve Asya’yı yıllarca etkileyebilecek korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır.” dedi. Ayrıca, “İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu’nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını savaşın derinleşmesinden değil, tüm bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalıdır.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bu konuda atılacak her adıma destek vereceğini de sözlerine ekledi.

GENÇLERE DESTEK VE TEŞVİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, “Doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin’in yiğit gençlerini buradan yürekten selamlıyorum.” dedi. Gazze’deki cesur kadınlar ve zorbalığa direnen tüm Filistinli kardeşlere de selam gönderen Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nun 2019’dan bu yana gerçekleştirdiği 262 programla 15 milyon üzerinde gence ulaştığını söyledi. Forumun geniş bir coğrafyada 500 milyon gencin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını belirtirken, üyelerini tebrik etti.

İSLAM DÜNYASINDAKİ ZORLUĞA DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, “Savaş, çatışma, kaos ve istikrarsızlık bulutlarıyla çevriliyiz.” dedi. Son iki yılda her yerde bir dram, savaş ve insanlık suçlarıyla karşılaştıklarını vurguladı. Gazze’deki durumun ise modern zamanların en utanç verici barbarlıklarından biri olduğunu dile getirdi. İsrail’in, ahlaksız ve arsız bir şekilde sivilleri katlettiğini belirtirken, “İnsanlar vahşi şekilde hedef alınıyor.” uyarısında bulundu.

NEHETANYO HÜKÜMETİ SUÇLARINDAN KAÇAMAZ

Erdoğan, Gazze’deki soykırımın birinci sorumlusunun Netanyahu hükümeti olduğunu belirtti. Ancak bu cinayetlere duyarsız kalanların da suç ortağı olduğunu kaydetti. “Soğuk betonlara sıra sıra dizilen o masum yavruların kanı, İsrail’in şımarıklığına susanların ellerine, yüzlerine, alınlarına bulaşmıştır.” dedi.

GERİ DÖNÜLMEZ NOKTAYA GİDİLİYOR

Cumhurbaşkanı, İran ile olan çatışmaların geri dönülmez bir noktaya doğru ilerlediğini de sözlerine ekledi. “Artık bu haydutluk bir an önce son bulması gerekiyor.” diyen Erdoğan, daha fazla sivil kayıp olmadan ellerin tetiklerden çekilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bu yönde atılacak her samimi adıma destek vermeye hazır olduğunu, coğrafyada daha fazla kaos istemediklerini ifade etti.

ÖZGÜR FİLİSTİN İÇİN SES YÜKSELTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğru, adil ve hakkaniyetli olanı cesaretle savunmaktan imtina etmedik.” diyerek mazlumların yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti. “Bugün de barış, diplomasi, adalet, hürriyet diyoruz. Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz.” şeklinde konuştu.