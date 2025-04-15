Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda arzı güvende

TOPLANTI VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair kritik açıklamalar yaptı. Son günlerde tarım alanlarında meydana gelen zararlara yol açan zirai don ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “eksi 17 dereceyi bulan ani soğuklar yaşandı” diyerek iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekti. Erdoğan, insanlığın tabiatı hoyratça kullanmasının sonuçlarına maruz kaldığını vurguladı. İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerinde en çok etki yaratan unsurlardan biri olduğunu belirtti. Ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığındaki ani düşüşler yüzünden don, kar yağışı ve dolu olayları yaşandığını iletti. Erdoğan, “Bu vesile ile bir kez daha tüm üreticilerimize, çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum” diyerek sürecin takip edildiğini ifade etti.

STRATEJİK GIDALARDA RİSK VE TEDBİRLER

Cumhurbaşkanı, “Her felaketi fırsata dönüştürmek isteyen habis zihniyet burada da boş durmadı” diyerek zarar tespit çalışmaları tamamlanmadan halk arasında korku salmaya çalışan bazı gruplara dikkat çekti. Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan ilk tablonun ortaya konduğunu dile getiren Erdoğan, stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde içerde herhangi bir gıda arzı riskinin bulunmadığını belirtti. Bunun yanında, bazı meyve çeşitlerinde sıkıntılar olduğuna dikkat çekti ve hasar tespit çalışmalarının ardından durumun netleşeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu olayın Tarsim’in önemini hatırlattığını belirtti. Don, sel ve kuraklıktan etkilenmemek için çiftçilerin kayıtlı olmalarının önemine vurgu yaptı. 2006’dan bugüne kadar üreticilere 33,5 milyar lira hasar tazminatı ödeme yapıldığını açıkladı. Bugünkü Kabine toplantısında da üreticilerin zararlarının tazmini konusunun derinlemesine değerlendirildiğini söyledi. Tarım Bakanlığı’nın, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ve zirai don sigortası olmayan üreticilerin harcamalarının karşılanması için çalışmalara başladığını duyurdu. Erdoğan, “Hükümetimizin tüm imkanlarıyla çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olduğunun bilinmesini istiyorum” ifadesini kullandı.