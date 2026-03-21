Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu Tenzile Erdoğan Hastanesi Açılışında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde memleketi Rize’yi ziyaret etti. Burada vatandaşlarla buluşan Erdoğan, ardından Güneysu ilçesine geçerek, annesinin adıyla anılan Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin açılışını gerçekleştirdi ve burada kayda değer açıklamalarda bulundu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ

Hastane açılışının ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte hastanede tedavi gören hastalarla buluşan Cumhurbaşkanı, vatandaşlarla sohbet etti ve sağlık personelinden hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında bir yaşlı kadın, Erdoğan’a “Senden Allah razı olsun. Sen nasıl bir annenin oğlusun. Allah senden razı olsun.” sözleriyle teşekkür etti. Erdoğan ise kadına “Beğendin mi burayı?” diye sordu, kadın “Çok beğendim.” yanıtını verdi.

ARDA GÜLER FORMASI İSTEĞİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Erdoğan, hastanede tedavi gören Doruk isimli çocuğun sağlık durumu hakkında doktorlardan ve ailesinden bilgi alarak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a da Doruk’un, Arda Güler’in formasını istediğini aktardı. Bakan Bak, Erdoğan’a formanın hediye edileceğini belirtti.

TABLO HEDİYE EDİLDİ

Ziyaret sırasında hastane yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisi ve annesinin kara kalemle çizilmiş tablosunu hediye etti. Erdoğan, programın devamında hastane çalışanlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, bayramlarını kutladı.

