Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ile Temaslarımız Devam Ediyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ZİRVE SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türk dünyasının kurumsal entegrasyon süreci ve Gazze’deki barış girişimleri dahil pek çok konuda kritik değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ni tamamladık. 3 Ekim tarihinde Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü kutlamıştık. Böylece Teşkilatımızın temellerinin atıldığı Nahçıvan Antlaşması’nın 16. yılını geride bırakmış olduk. Bu kuruluş, kısa bir süre içinde mühim mesafeler kat etti. Kurumsal yapısını güçlendirirken Türk dünyasının ortak vizyonunu küresel çapta daha görünür hale getirdi. Günümüz zirvesinde de dış politika da dahil olmak üzere pek çok sektörde iş birliğimizi değerlendirdik.”

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NI GÜÇLENDİRİYORUZ

“Türk dünyasının kurumsal entegrasyon sürecinin yanı sıra diğer ülkelerle iş birliğini geliştirmeye yönelik adımları değerlendirdik,” diyen Erdoğan, “Teşkilatımızın uluslararası aktör olma konumunu güçlendirmek amacıyla ‘Türk Devletleri Teşkilatı Plus’ adını verdiğimiz yeni bir format oluşturma kararı aldık. Savunma sanayi, enerji ve bağlantısallık konuları yanında kritik minerallerde iş birliğine başlama kararı da Gebele Bildirisi’nde kayda geçti. Zirvenin teması olan bölgesel barış ve güvenlik üzerine bildiriyi şekillendirdik.”

Zirve marjında gerçekleştirdiği görüşmelerde uluslararası görünürlüğün artırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını başarıyla yürüten Kırgızistan’ı ve başarılı bir zirve düzenleyen Azerbaycan’ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl Türkiye olarak dönem başkanı olacağız,” dedi.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİNE YENİ ADIMLAR ATILACAK

Basın mensuplarının dünyadaki gerilimlere dair sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Türk Devletleri Teşkilatı artık sadece kültürel bir birliktelik değil. Stratejik bir dayanışma platformudur. Çatışma bölgelerine yakın olmamız, bu gerilimlerden diğer ülkelere göre daha fazla etkilendiğimizi gösteriyor. Bu nedenle alınacak tedbirler önemlidir. Ancak her duruma karşı hazırlıklıyız. İstihbarat, sınır güvenliği ve siber alan gibi çok boyutlu iş birliğini ele alıyoruz,” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ GAZZE’DE DAHA FAZLA GÖRÜNTÜLENECEK

Erdoğan, Birleşmiş Milletler ziyareti dönüşünde gerçekleştirdiği görüşmelerde hem ABD Başkanı Donald Trump ile hem de Hamas ile olan ilişkilerinin de şu şekilde özetledi: “Filistinlinin menfaatini her zaman korumakta kararlıyız. Gazze’de akan kanın durması için yıllardır gayret ediyoruz. Hamas ile yakın diyalog halindeyiz ve şu an sürekli temas halindeyiz. Son olarak, yaptığımız görüşmelerde Hamas’ın barışa ve müzakerelere hazır olduğunu bildirdi ve bunun devamında daha olumlu sonuçlar bekliyoruz.”

GAZZE İÇİN İYİMSERİZ, ANCAK İHTİYATLIYIZ

Gazze özelinde yaşanan gelişmelere yönelik değerlendirme yapan Erdoğan, “Acil ve kapsamlı bir ateşkes sağlanmasını öncelikli hedef olarak belirliyoruz. Gazze halkının güvenliği ve insani yardımların hızla ulaşması gerekmektedir. Her türlü çabaya destek vereceğiz,” dedi.

Bütün bunların yanı sıra, ekonomik gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun yükselmesine karşın Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayandığını belirtip, “Günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek için çalışıyoruz. Türkiye ekonomisi güçlü,” diye ekledi.

Bu bağlamda, yapacakları her türlü düzenleme ve tedbir ile ailelerin, çocukların korunmasına yönelik sürecin devam edeceğini vurguladı. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki rolü ve bölgesel meselelerdeki durumu ile ilgili olarak da Erdoğan, ülkenin gücünü ve etkisini artırma yolunda kararlılıklarına devam edeceklerini belirtti.