Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSK’ya 4 Üye Atadı

HAKİM VE SAVCILAR KURULU’NA YENİ ÜYELER ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Hakim ve Savcılar Kurulu kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 4 yeni isim HSK üyeliğine atanıyor. Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir, HSK üyesi olma görevini üstleniyor.

TBMM’DE GEÇEN HAFTA SEÇİM YAPILDI

Geçtiğimiz hafta, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki, HSK üyesi olarak seçildi. Bu gelişmeler, Hakim ve Savcılar Kurulu’nun yapısındaki güncellemeleri gösteriyor ve adalet sisteminin işleyişine katkıda bulunuyor.