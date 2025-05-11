Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anneler Günü Mesajı

BUGÜN ANNELER GÜNÜ

Bugün Anneler Günü nedeniyle sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duygularını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada “Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Haklarını ne yaparsak yapalım asla ödeyemeyeceğimiz annelerimize Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle birlikte hayırlı, mutlu, bereketli ömürler niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ANNELERİNE ÖZEL MESAJ

Cumhurbaşkanı, “Sevgili anneciğim başta olmak üzere darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi rahmetle, şükranla, minnetle yâd ediyorum” dedi. Ayrıca, “Şanlı hilalin dalgalanması için, aziz vatanın bekası için, milletimizin istiklal ve istikbali için canını feda eden şehitlerimizin muhterem annelerinin Anneler Günü’nü ayrıca kutluyor, her birinin ellerinden öpüyorum” diyerek, şehit annelerine de özel bir selam gönderdi.

GAZİ ANNESİNE SAYGI

Erdoğan, “Şüheda emaneti olan bu topraklar uğruna çok ağır bedeller ödeyen gazilerimizin kıymetli annelerini saygıyla selamlıyorum ve hepsinin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini ekledi.

GAZZELİ ANNELERE ANMA

Cumhurbaşkanı, Filistin’de süregelen olaylara da değinerek “Aynı şekilde, Filistin’de tam 19 aydır devam eden vahşi soykırımda geride gözü yaşlı, gönlü mahzun binlerce öksüz bırakarak şehadet mertebesine erişen tüm Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum” dedi.

SEVGİLİ KIZLARINA VE EŞİNE ŞÜKRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıymetli eşim ve sevgili kızlarımın da Anneler Günü’nü canıgönülden kutluyor; kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum” diyerek aile bireylerine de selam gönderdi. Son olarak, “Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü, Anneler Günü’nün güzelliklerle kutlanacağı günleri görmeyi Rabb’im bizlere nasip eylesin” dileğinde bulundu.