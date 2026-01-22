Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı Mevkidaşıyla Kritik Görüşme Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası diplomasi alanındaki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve İran’daki olaylar gündemin ana maddeleri arasında yer aldı.

İKİLİ İLİŞKİLER GÜNDEME GELDİ

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye ile İran arasındaki ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Erdoğan, görüşme sırasında İran’da yaşanan olayları dikkatle takip ettiğini ve Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarını önemsediğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin İran’a yönelik dış müdahalelere asla olumlu yaklaşmadığını, sorunların çözümünün ve bölgede gerilimin tırmanmasının önlenmesinin Türkiye’nin menfaatine olduğunu ifade etti.

İRAN’DA GÖSTERİLER SÜRÜYOR

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin değer kaybetmesi ve ekonomik sorunların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler, kısa sürede ülke genelinde yayıldı. 8 Ocak’ta Tahran’da şiddetlenen protestolar sırasında hükümet, internet erişimini engelleme kararı aldı. İran Şehit ve Gaziler Vakfı’nın Adli Tıp Kurumu, gösterilerde meydana gelen olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil olmak üzere 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu ölümlerden 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar olduğu belirtildi.

GÖZALTI SAYILARI ARTMAKTA

İran’da gösterilerin azalmasına rağmen, ABD merkezli HRANA, ölü ve gözaltı sayılarını güncelleyerek daha fazla vaka doğruladığını duyurdu. HRANA’nın haberine göre, ülkedeki olaylar sonucunda 26 bin 541 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda, 201 güvenlik görevlisi ile birlikte toplamda 4 bin 902 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. HRANA, dünkü raporunda ölü sayısının 4 bin 519’a yükseldiğini belirtti.