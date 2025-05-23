Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez’le görüştü

ULUSLARARASI TEMASLARA DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, resmi bir törenle karşıladığı İspanya Başbakanı Sanchez ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Sıcak bir karşılaşmanın ardından gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve İspanya arasında ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye ile İspanya’nın ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular görüşmenin gündemindeydi.

TİCARET HACMİ ARTTIRILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmak için yürütülen çalışmaların sürdüğünü ifade etti. İki ülkenin savunma sanayii ve ulaştırma gibi birçok alanda iş birliğini ilerletme gayretlerinin devam edeceğini belirtti.

GAZZE KONUSU GÜNDEMDE

İspanya Başbakanı Sanchez, Meclis’te yaptığı konuşmada İsrail’i kastederek, “Soykırımcı devletle ticaret yapmayız.” ifadesini kullanmıştı. Türkiye de İsrail ile ticareti tamamen durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’ye yönelik saldırılara karşı yürüttüğü politika ve destekleriyle her zaman Gazze’nin yanında olduğunu belirtti. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları görüşmenin ana gündem maddesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı sergilediği dirayetli ve onurlu duruşu övgüyle değerlendirdi. Türkiye’nin önceliğinin Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, oluşturulacak ortak çabalar ile Filistin’de zulmün sona ereceğine inandığını belirtti.

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik hedefine yönelik sapma olmadığını, üyelik sürecinin canlandırılması için Avrupa Birliği’nden yapıcı adım beklentisini dile getirdi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini vurguladı. İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde ele alınan esir değişimi gibi konuların, güven artırıcı önemli bir adım olduğunu belirtti. Savaşın sona ermesi için ortaya çıkan fırsatların heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

BATI ÜLKELERİ İÇİNDE EN YİĞİDİ

Erdoğan, İspanya’nın Filistin’e verdiği destek bağlamında, Sanchez için “Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı” dedi. Yunanistan ziyaretinden dönerken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Güvenlik Konseyi’ne yazdığı bir mektuba Sanchez’in destek vermesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Umarım bu çağrıya BM Güvenlik Konseyi kulak verir. Artık küçük çıkar hesaplarını bırakma ve dünyamızda barışı koruma adına adım atma zamanıdır.” Sanchez’in Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Filistin’in tanınması noktasındaki kararlılığının da takdirle karşıladığını belirtti.

GÖRÜŞMEYE KATILANLAR

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.