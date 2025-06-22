Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in Yaptıkları Haydutluktur” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail’in terör saldırılarıyla, bombardıman ve suikastlarında vefat eden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle ve gösterdiği güçlü dayanışmayla İran halkının bugünleri atlatacağından hiçbir şüphemiz yok” şeklinde konuştu. Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda, İslam dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Toplantıda alınan kararların İslam ümmeti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Teşkilatın küresel barış ve refahın sağlanmasına desteğini bir kez daha dünyaya duyuracağınızdan eminim” dedi.

İsrail’in Saldırıları Hakkında Bilgi Veriyor

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 55 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiğini ve bunların yüzde 65’inin çocuk ve kadınlardan oluştuğunu aktardı. Hayatını kaybedenleri rahmetle andığını söyleyen Erdoğan, yaralanan 128 bin Filistin vatandaşı için Allah’tan şifa diledi. Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkının acısını paylaştığını ifade ederek, “Filistinli kardeşlerimiz bilsin ki zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun, adalet elbette tecelli edecek” diye belirtti.

İsrail’in Politikasını Eleştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işgal ve yıkım politikalarının son iki yılda arttığını vurgulayarak, “Batılı güçlerin desteklediği İsrail, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklüyor” dedi. Gazze’yi devasa bir enkaza çevirdiklerini, sağlık tesisleri, okullar gibi yerleri bombaladıklarını belirten Erdoğan, “Her gün çoğu çocuk ve kadın olmak üzere masum sivil insanlar şehit ediliyor” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, Gazze’de yaklaşık 2 milyon insanın kötü şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Erdoğan, Lübnan, Yemen ve Suriye’nin de hedef alındığını ifade etti.

İran’a Yönelik Saldırılara Tepki Veriyor

Erdoğan, şu an İran’ın İsrail’in saldırılarına maruz kaldığını belirtti. “Netanyahu hükümeti, bölgesel barışın önünde en büyük engeli teşkil etmektedir” diyen Erdoğan, İsrail’in terör saldırılarını kınadı. Ayrıca, Türkiye’nin, İran halkının dayanışma ve güçlü tecrübesiyle bu günleri geçireceğine güveninin tam olduğunu ekledi. Erdoğan, “Özellikle Kudüs’ün ve Gazze’nin kaderi bir bütündür” dedi.

Barış için Diplomasi Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede yeni bir Sykes-Picot düzenine izin vermeyeceğini belirtti. “Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine el uzatılmasına asla seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Erdoğan, “İhtiyacımız olan aklıselim, sağduyu ve temkindir” dedi. Çözümün diplomasi ve diyalogdan geçtiğini vurgulayan Erdoğan, iki devletli çözüm için uluslararası kararların alınması gerektiğini ifade etti.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Erdoğan, “İstanbul’un kaderi birçok şehirle bağlıdır” diyerek, aralarındaki farklılıkların kenetlenmelerine engel olmaması gerektiğini kaydetti. Tüm Müslümanların ortak kaderinin bulunduğunu belirten Erdoğan, “Farklılıkları bir yana koyup kenetlenmek zorundayız” dedi. Son süreçteki dengelerin, siyasetin ve kırılgan ilişkilerin zorluğuna dikkat çeken Erdoğan, “İsrail’in tüm bölgeyi tehdit eden politikalarına karşı durmalıyız” şeklinde konuştu.