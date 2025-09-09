Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırı ve bu duruma karşı atılacak ortak adımlar konuşuldu.

İSRAİL’İN SALDIRISI KINANDI

Erdoğan, İsrail’in bölgedeki çatışmaları, gerilimleri ve istikrarsızlığı artırmayı amaçladığını ve dost olan Katar’ın egemenliğini açıkça ihlal eden bu saldırıyı lanetlediğini vurguladı. Ayrıca, menfur saldırı sonucunda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye’nin tüm olanaklarıyla Katar’ın ve halkının yanında olacağını ifade etti. İki lider, Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için işbirliğine devam etme konusunda görüş birliğine vardı.