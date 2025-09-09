Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-ile-gorustu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme sırasında, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırı ve bu duruma karşı atılacak ortak adımlar konuşuldu.

İSRAİL’İN SALDIRISI KINANDI

Erdoğan, İsrail’in bölgedeki çatışmaları, gerilimleri ve istikrarsızlığı artırmayı amaçladığını ve dost olan Katar’ın egemenliğini açıkça ihlal eden bu saldırıyı lanetlediğini vurguladı. Ayrıca, menfur saldırı sonucunda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye’nin tüm olanaklarıyla Katar’ın ve halkının yanında olacağını ifade etti. İki lider, Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için işbirliğine devam etme konusunda görüş birliğine vardı.

ÖNEMLİ

Gündem

Bursa’da Bisküvi Zehirlenmesi Olayı!

Bursa'da bir ev ziyareti sırasında bisküvilerden zehirlenen 3 bebek ve 7 çocuk dahil toplam 13 Suriyeli hastaneye sevk edildi.
Gündem

D-100’de Bariyere Çarpan Minibüs Devrildi

Eyüpsultan'da D-100 Karayolu'nda bir minibüs direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarparak devrildi. Olayda yaralanan olmadı, ancak trafik akışı olumsuz etkilendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.