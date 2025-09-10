Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve bu duruma karşı atılacak ortak adımlar üzerinde duruldu.

İSRAİL’İN SALDIRISINA TEPKİ

Erdoğan, İsrail’in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini dile getirdi. Ayrıca, menfur saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar’ın ve halkının yanında olacağını vurguladı.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

İki lider, Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.