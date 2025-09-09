Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiriyle Görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar değerlendirildi.

SALDIRIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan, İsrail’in “bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi hedefleyen, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini açıkça ihlal eden” saldırısını sert bir şekilde lanetlediğini vurguladı. Menfur saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye’nin tüm olanaklarıyla Katar ve halkının yanında olacağını belirtti. Ayrıca iki lider, Gazze’deki katliamın durdurulması için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.