Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a Gidiyor

İLETİŞİM BAŞKANI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi faaliyetlerini sürdürmekte. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak amacıyla Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gidecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti hakkında bilgi verdi.

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Zirve çerçevesinde TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na da katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Altun, ‘Doğunun ve Batının Buluşma Noktası’ temalı Budapeşte Zirvesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik devam eden çalışmaların ele alınacağını, ayrıca Budapeşte Bildirisi de dahil olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabulünün beklendiğini belirtti.