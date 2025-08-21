Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze’deki güncel durum gibi pek çok bölgesel ve küresel mesele tartışıldı.

ELE ALINAN KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin çabalarının devam ettiğini dile getirdi. Ayrıca, Alaska ve Washington’da olan temasları da yakından takip ettiklerinin altını çizdi. Görüşmede Türkiye’nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerine her türlü desteği sunmaya hazır olduğu vurgulandı. Erdoğan, Gazze’de yaşanan büyük insani felaketin hafifletilmesi için Türkiye’nin ateşkes sağlama çabalarını sürdürdüğünü belirtti. İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planının durdurulmasının önemine dikkat çekti.

FRANSA İLE İŞ BİRLİĞİ

İki lider, BM Zirvesi sırasında New York’ta ele alınan konulardaki ayrıntıları değerlendirme konusunda uzlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Fransa ile iş birliğini güçlendirmeye önem verdiğini ve savunma sanayii gibi çeşitli alanlarda ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.