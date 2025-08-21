Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin gündeminde Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze’deki son durum gibi birçok bölgesel ve küresel mesele yer aldı.

ELE ALINAN KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sona ermesi amacıyla Türkiye’nin devam eden çabalarını vurguladı. Ayrıca, Alaska ve Washington’daki temasları da yakın bir şekilde takip ettiklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin, Ukrayna ve Rusya arasındaki barış müzakerelerine ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduğunu ifade etti. Gazze’de yaşanan büyük insani felaketle ilgili olarak Türkiye’nin ateşkesin sağlanması için çaba gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, İsrail’in Gazze’yi işgal planına hız vermesinin durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

FRANSA İLE İŞ BİRLİĞİ

İki lider, BM Zirvesi çerçevesinde New York’ta ele alacakları konular üzerinde ayrıntılı bir biçimde görüşme konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Fransa ile olan iş birliğini artırmaya büyük önem verdiğini ve savunma sanayii dahil olmak üzere birçok alandaki ilişkilerin ilerletilmesi adına atılacak adımları sürdüreceklerini belirtti.