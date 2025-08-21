Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’la Görüşme Yaptı

TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna barış süreci ile Gazze’deki mevcut durum gibi pek çok bölgesel ve küresel gelişme üzerinde duruldu.

ELE ALINAN KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barış ile sonlanması adına Türkiye’nin çabalarının devam ettiğini vurguladı ve Alaska ile Washington’daki temasları dikkatle izlediklerini aktardı. Görüşme sırasında, Türkiye’nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğu dile getirildi. Ayrıca, Erdoğan Gazze’de yaşanan büyük insani felaketin önlenmesi için Türkiye’nin ateşkes sağlanması konusunda çeşitli gayretler içinde olduğunu belirtti ve İsrail’in Gazze’yi işgal planının durdurulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

FRANSA İLE İŞ BİRLİĞİ

İki lider, BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan konular hakkında detayları görüşme konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Fransa ile iş birliğini geliştirmeye önem verdiğini ve savunma sanayii dâhil birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.