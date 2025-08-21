Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze’deki son durum gibi önemli bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sona ermesi için Türkiye’nin çabalarının devam ettiğini ve Alaska ile Washington’daki temasları dikkatle izlediklerini ifade etti. Görüşme boyunca Türkiye’nin, Ukrayna ile Rusya arasında barış görüşmelerine her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı. Ayrıca, Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de yaşanan büyük insani felaketin sona ermesi için ateşkes sağlama yönündeki çabalarını da dile getirdi. Gazze’yi işgal planını hızlandıran İsrail’in davranışlarının kontrol altına alınmasının gerekliliğine dikkat çekti.

FRANSA İLE İŞ BİRLİĞİ

İki lider, Birleşmiş Milletler Zirvesi marjında New York’ta ele alınan konular hakkında detayları inceleme konusunda anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Fransa ile iş birliğini güçlendirmeye büyük önem verdiğini ve savunma sanayii gibi birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için gereken adımları atmaya devam edeceklerini aktardı.