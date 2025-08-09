Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI

Gazze Şeridi, İsrail’in aralıksız sürdürdüğü saldırılar sebebiyle ağır bir insanlık dramıyla karşı karşıya kalıyor. İsrail’in, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi amaçladığı planı ise geniş bir tepkiyle karşılanıyor. Bu yoğun gelişmelerin arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki son durumu değerlendirmek amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi yaptı.

GÖRÜŞMEDE KONUŞULANLAR

Yapılan görüşmede, özellikle İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, İsrail’in Gazze’nin tamamını askeri kontrol altına alma kararını kesinlikle kabul edilemez olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun sağlanması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.