Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu.

BÖLGE GÜVENLİĞİNE YENİ TEHDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında İran ile nükleer sorunların çözümünün ancak müzakere yoluyla olabileceğini belirtti. Ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti. “İsrail’in İran’a saldırısı ile başlayan çatışmalı süreç, bölge güvenliğine yönelik tehdidi en üst seviyeye çıkarttı” şeklinde konuştu.

GÖÇ VE NÜKLEER RİSKLER

Erdoğan, İsrail saldırılarının ardından yaşanan bu şiddet dalgasının etkilerinin yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayacağını, Avrupa’ya da göç ve nükleer sızıntı ihtimalleri açısından zararlar verebileceğini kaydetti. Türkiye’nin bu çatışmanın sona erdirilmesi ve sükunetin sağlanması için gereken çabayı göstermeye devam edeceğini de belirtti.