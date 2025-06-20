Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merz ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki gerginlik, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki diğer önemli konular detaylı bir şekilde tartışıldı.

BÖLGE GÜVENLİĞİNE YÜKSEK TEHDİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda İran ile nükleer konulardaki anlaşmazlıkların çözümünün “müzakere masasından geçtiğini” vurguladı. İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan çatışmaların, bölge güvenliğine yönelik tehditleri en üst düzeye çıkardığını ifade etti.

AVRUPA İÇİN RİSK OLUSTURUYOR

Erdoğan, İsrail saldırıları ile tetiklenen şiddet döngüsünün sonuçlarının hem bölgeye hem de Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı açısından zarar verici olduğunu belirtti. Türkiye’nin çatışmanın sona erdirilmesi ve huzurun sağlanması için çaba gösterdiğini, bu çabaların ilerleyen dönemde de süreceğini ifade etti.