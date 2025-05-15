Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT İzleyecek Süreci

DEPREMİ UNUTMADIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Konya’da meydana gelen depremle ilgili olarak, “Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı ve AK Parti’nin siyasi sahneye çıkışının, sıradan bir kadro ile olmadığını vurguladı. Erdoğan, “Bizi bir araya getiren ortak bir anlayışımız, hedeflerimiz, ortak bir davamız var. Biz AK Parti’nin tabelasını asınca siyaset sahnesine çıkmadık” dedi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin köklü geçmişine dikkat çekerek, “Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Bizim için tarih 200 yıl önce başlamadı. AK Parti olarak kökü mazide olan atiyiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, kendilerini muhalefetten ayıran en önemli unsurun bilinçli bir kadro olmaları olduğunu ifade etti. “Davamız büyük, misyonumuz büyük, derdimiz de büyük. Bu yol kutlu olduğu kadar zorlu bir yol” diyerek, bu yolun sevgi, çaba ve erişim gerektirdiğini belirtti.

ORTAK ZAFERLERİMİZ

Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların bu stratejik coğrafyada birlikte zafer elde ettiğini dile getirerek, “Zaferlerimiz ortaktır” ifadesini kullandı. “Biz düştüğümüzde zayıfladık, emperyalistler bunu iyi biliyor; böl, parçala, yönet” sözleriyle, birliğin önemine vurgu yaptı. “İçerde de dışarda da kutuplaştıran bölen parçalayan değil, birleştiren olacağız” dedi ve kardeşliği savunacaklarını aktardı.

TEMKİNLİ VE UYUMSUZ BİR YAKLAŞIM

PKK’nın silah bırakma kararına ilişkin Erdoğan, bu sürecin MİT ve güvenlik birimleri tarafından titizlikle izleneceğini belirtti. “Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız” dedi ve MHP ile yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Türkiye’nin terör girdabından tamamen çıkmasında kararlılık vurgusu yaparak, “Ne Irak’ta ne Suriye’de sınırımızda teröre tahammülümüz hiçbir zaman olmadı” şeklinde konuştu.

ULUSLARARASI GÖRÜŞMELER

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmelere de değinerek, “Rusya ve Ukrayna savaşına adil bir barışla son verme çabalarını konuştuk” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin terörsüz bir ülke olma hedefine hızla yaklaşacağını ve “Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli duracak” şeklinde sözlerini tamamladı. “Terörsüz Türkiye’yi hep birlikte anlatacağız” diyerek, Türkiye’nin aydınlık geleceğini işaret etti.