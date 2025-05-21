Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban’la Görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, görüşmede Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Macaristan’ın tarihi bağlarının güçlü olduğunu ve işbirliğini her alanda artırmak için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin gözlemci üye Macaristan’da düzenlenmesinin, Teşkilatın Macaristan’a sunduğu önemi gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, Macaristan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na önemli katkılar sağladığını ifade etti. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının Avrupa’nın da yararına olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne güvenlik başta olmak üzere birçok alanda faydalar sağlayabileceğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için çaba gösterdiğini açıkladı. Zaman kaybetmeden ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerinin başlatılması gerektiğini dile getirdi.