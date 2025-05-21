Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban’la Görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ORBAN’I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ile Türkiye’nin tarihi bir bağı bulunduğunu ve işbirliğini her alanda geliştirmek için adımlar atma kararlılıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin gözlemci üye olarak Macaristan’da gerçekleştirilmesinin, Teşkilatın Macaristan’a verdiği önemin bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Macaristan’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’na sağladığı katkılara dikkat çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesinin önemini vurguladı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin yeniden canlandırılmasının Avrupa’nın lehine olacağını, Türkiye’nin güvenlik başta olmak üzere pek çok alanda Avrupa Birliği’ne katkılar sağlayabileceğini kaydetti. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çaba sarf ettiğinin altını çizen Erdoğan, ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerinin bir an önce başlaması gerektiğini dile getirdi.