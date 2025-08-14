Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’e Dava Açtı

Cumhurbaşkanı’na Tazminat Davası Açıldı

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN ÖZEL’E TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik tehditkar sözleri ve suçlamaları üzerine avukatı aracılığıyla 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açma kararı aldı. Bununla beraber, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiası ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde toplam 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” şeklinde bilgileri paylaştı.