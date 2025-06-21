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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı kabul etti

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RESMİ TÖREN GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi bir etkinlikle karşıladı. Tören tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Paşinyan, karşılıklı olarak heyetlerini tanıttı ve ardından görüşmelerine başladı.

KABULDE YETKİLİLER DE BULUNDU

Görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da toplantıda yer aldı. İki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirildiği bu buluşma, diplomatik süreçlerde önemli bir yer oluşturuyor.

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