Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan’ı Karşıladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAŞİNYAN’I RESMEN KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen resmi bir törenle karşıladı. Tören sonrasında iki lider, heyetlerini takdim ederek ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli kabulde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da hazır bulundu.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde duruldu. İki liderin, karşılıklı iş birliği ve dostluk konusunda fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı. Dışişleri bakanları da bu süreçte öncü rol oynamaya devam ediyor.