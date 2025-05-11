Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin İstanbul’da devam etmesi konusundaki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını belirterek, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, barışa ulaşma noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını ve kapsamlı bir ateşkesin barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını dile getirdi.

erdogan ve macron, bölgesel ve küresel meseleleri görüştü

Görüşmenin bir diğer içeriği ise Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi konusunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirtip, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barış sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduğunu söyledi. Erdoğan, ayrıca Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerinin başlatılması ve Ukrayna’nın yeniden inşa süreçlerinin dikkatle yürütülmesinin önemini vurguladı.

putin: 15 mayıs’ta istanbul’da görüşelim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” sözlerini kullandı ve Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini aktardı. Putin, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisine Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlanmasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.