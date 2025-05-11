CUmhurbaşkanı ErdOğan, PUtIn ve MAcRon görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul’da devam etmesine dair açıklamasının memnuniyetle karşılandığını iletti. Ayrıca, Türkiye’nin kalıcı çözüme katkı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, barış sağlama noktasında bir fırsat penceresinin açıldığını ve kapsamlı bir ateşkesin bu süreç için gerekli ortamı oluşturacağını söyledi.

Barışın Sağlanması İçin Tarihi Fırsatlar

Görüşmelerde Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi yönünde tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını ifade etti. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanmasının ve Ukrayna’nın yeniden inşa süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinin önemine değindi.

Putin’in İstanbul Teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da yaptığı basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirtti. “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum” diyerek, Ukrayna’da barış arayışı konusunda katkıya açık olduklarını dile getirdi.