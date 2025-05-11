Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Macron’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Bu telefon görüşmelerinde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler konuşuldu. Erdoğan, Putin’le yaptığı görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin İstanbul’da devam etmesi yönündeki önerisinin memnuniyetle karşılandığını belirtti. Türkiye’nin kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Barış sağlama noktasında bir fırsat penceresinin açıldığını, kapsamlı bir ateşkesin bu süreçte gerekli ortamı oluşturacağını vurguladı.

Erdoğan ve Macron, sorunları masaya yatırdı

Görüşmelerde, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için önemli bir dönüm noktasına gelindiğini, bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barış için müzakerelere destek verme noktasında her türlü katkıyı sunma konusunda istekli olduğunu belirtti. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış müzakerelerinin başlatılması ve Ukrayna’nın yeniden inşası süreçlerinin dikkatle sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Putin: İstanbul’da görüşmelere devam edelim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasında bulundu. Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Putin, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisiyle Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlanmasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışı konusundaki katkı isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.