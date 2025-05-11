Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Macron’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul’da yeniden başlaması yönünde yaptığı açıklamanın memnuniyetle karşılandığını iletti. Türkiye’nin kalıcı bir çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca, barışın sağlanması için bir fırsat penceresinin açıldığını ve kapsamlı bir ateşkesin, barış görüşmeleri için gerekli olan ortamı yaratacağını belirtti.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL KONULAR

Görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiler ve uluslararası meseleler de tartışıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi açısından tarihi bir döneme girildiğini, bu durumu değerlendirmek gerektiğini ifade etti. Türkiye, ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden inşası süreçlerinin hassas bir şekilde yürütülmesinin önemini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı ve Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da, ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi. Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Putin, “Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye’de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna’da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.