Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Ayında Gazetecilere Hitap Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarına devam ediyor. Bu akşam (17 Mart) basın mensupları ile bir araya gelerek iftar açan Erdoğan, konuşmasına gazetecilerin ve yazarların Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başladı. Aynı zamanda, hayatını kaybeden basın mensuplarını anarak “Bu sabah vefat eden Sabah Gazetesi’nin kıdemli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi’nin yanı sıra; haberleri, yazıları ve ilkeli duruşları ile basınımıza değer katan ancak artık aramızda olmayan tüm gazetecilere Allah’tan rahmet diliyorum.” diye belirtti.

İSRAİL’İN KATLETTİĞİ GAZETECİLER ANILDI

Cumhurbaşkanı, Filistin başta olmak üzere, çatışma bölgelerinde canlarını feda eden tüm medya mensuplarını rahmetle andı. “Bilhassa İsrail’in Gazze’deki soykırımını dünyaya duyurmaya çalışırken şehit düşen 275 kahraman gazeteciyi kemali hürmetle anıyorum.” ifadesini kullandı.

GAZETECİLER TOPLUMUN HAFIZASIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin toplumun hafızasını oluşturduğunu belirterek, “Bu mesuliyet bazen bir haber cümlesinde, bazen bir manşette, bazen bir köşe yazısında, kimi zaman da uzun yıllar okunacak bir kitapta kendisini gösterir.” dedi. Gazetecilerin kalemleri ve emekleriyle toplumun düşünce yapısına önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

DOĞRU HABERLER İÇİN CANINI ORTAYA KOYUYORSUNUZ

Erdoğan, günümüzde dezenformasyon ile mücadele eden gazetecilerin, doğru ve güvenilir bilgiler sağlamak için gösterdikleri çabaya da dikkat çekti. “Özellikle savaş ve çatışma alanlarında, zor koşullarda toplumun doğru haberlere ulaşabilmesi adına canınızı ortaya koyuyorsunuz.” dedi. Çalışmaları dolayısıyla gazetecilere teşekkür etti.

MEDYA KURULUŞLARINDAN İNİSİYATİF BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı, medya kuruluşlarının bu mücadeleyi daha etkili bir şekilde yürütmeleri gerektiğini belirtti. “Seçtiğiniz kelimelerle, yazdığınız yazılarla bu tehditlerin önüne geçmeniz son derece mühimdir.” diyerek, medya güçlerinin daha aktif olmasını istedi. Algı mühendisliklerine karşı gazetecilerin desteğinin önemine vurgu yaparak, “Ülkemize yönelik beşinci kol faaliyetlerini, algı mühendisliklerini daha kolay engelleyeceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu.

İSRAİL İLK KIBLEMİZİ KAPALI TUTUYOR

Erdoğan, günümüzde yaşanan savaş ve çatışmaların yanı sıra, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı 17 gündür kapalı tutmasını da eleştirdi. “İsrail’in keyfi olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı kapalı tutması, güvenlikle ilgili bir durum değildir.” dedi. Israrla belirttiği bu durumun, büyük bir barışın sağlanması için önemli olduğunu ifade etti.

İSRAİL BÖLGEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Cumhurbaşkanı, kendilerini üstün gören bazı güçlerin bölgede yarattıkları felakete dikkat çekerek, “Dünyada söz sahibi bir ülke olarak artık gerçekleri tüm dünyaya aktarmamız gerekiyor.” diyerek, global bir medya gücüne sahip olmanın önemini vurguladı.